Tina e Roger si sposano sull'aereo. Ma in bagno... Grosso imbarazzo

Matrimonio ad altissima quota: l'amore trionfa, ma i passeggeri protestano. Sta facendo il giro del web (e del mondo) la storia di Tina e Roger, con la loro scelta suggestiva e bizzarra: quella di sposarsi a bordo di un aereo. La coppia è salita all'altare (improvvisato) sul volo Southwest, con alla cerimonia volante immortalata dai telefonini. I video sono ovviamente diventati virali su TikTok, con 5,2 milioni di visualizzazioni che hanno trasformato gli sposini in un caso mediatico.

Di fronte a Tina e Roger visibilmente commossi, con la sposa in tradizionale abito bianco e lui in sgargiante camicia arancione (e cravatta), è stata l'assistente di volo ad annunciare le nozze: "Come tutti sapete, Southwest è la compagnia aerea dell'amore e oggi l'amore è nell'aria. Abbiamo una coppia, Tina e Roger, che sta per percorrere letteralmente la navata su questo volo e siete tutti invitati al matrimonio".