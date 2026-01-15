Tina e Roger si sposano sull'aereo. Ma in bagno... Grosso imbarazzo

Matrimonio ad altissima quota: l'amore trionfa, ma i passeggeri protestano. Sta facendo il giro del web (e del mondo) la storia di Tina e Roger, con la loro scelta suggestiva e bizzarra: quella di sposarsi a bordo di un aereo. La coppia è salita all'altare (improvvisato) sul volo Southwest, con alla cerimonia volante immortalata dai telefonini. I video sono ovviamente diventati virali su TikTok, con 5,2 milioni di visualizzazioni che hanno trasformato gli sposini in un caso mediatico.
Di fronte a Tina e Roger visibilmente commossi, con la sposa in tradizionale abito bianco e lui in sgargiante camicia arancione (e cravatta), è stata l'assistente di volo ad annunciare le nozze: "Come tutti sapete, Southwest è la compagnia aerea dell'amore e oggi l'amore è nell'aria. Abbiamo una coppia, Tina e Roger, che sta per percorrere letteralmente la navata su questo volo e siete tutti invitati al matrimonio".
Peccato che gli invitati "coatti" non l'abbiano presa benissimo. La hostess ha infatti invitato tutti a non muoversi: "Per cortesia, rimanete seduti e, se dovete usare il bagno, usate quello nella parte posteriore dell'aereo". Invito che ha provocato un vero e proprio assedio alla toilette, l'unica agibile. E infatti i commenti alla clip sui social non sono proprio all'insegna dell'entusiasmo. "Bello il matrimonio, ma come è stato possibile? Siamo stati ostaggi".
Le parole della assistente di volo, immortalate dalla clip, cercano però di riportare un po' di romanticismo sull'aereo: "Tina e Roger, oggi è un giorno diverso da tutti gli altri. Non solo vi state imbarcando nell'avventura del matrimonio, ma lo state facendo tra le nuvole, circondati da 136 passeggeri diventati nuovi amici. Dicono che l'amore non conosce confini e, in effetti, ora non conosce quote". Gli applausi dei presenti al fatidico momento del sì e del bacio consegnano ai neo-coniugi il finale più dolce.