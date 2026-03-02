Perché il ruolo di Israele diventa ora decisivo

Nel 2003 la coalizione raccolta attorno agli Stati Uniti (da cui si sottrassero Francia e Germania, con la Turchia che non consentì il passaggio di truppe sul suo territorio) attaccò il regime di Saddam Hussein in Iraq con più di 300mila uomini sul terreno e occupò il territorio iracheno quel che bastava per controllare le vie di comunicazione e le risorse strategiche. E naturalmente dividerne i gruppi dominanti, approfittando delle divisioni etniche secolari. Si combatteva con i piedi per terra e il tempo era una risorsa quasi infinita. Oggi con l’attacco talassocratico, ossia che viene dal mare, il paesaggio strategico e i vincoli che la stessa guerra pone a se stessa sono enormi, ben più grandi di quelli di allora. Le teorie clausewitziane ci ricordano infatti che qualsiasi mezzo navighi sul mare, prima o poi dovrà rifornirsi e qualsivoglia ordigno venga dal cielo (come ci ricordò Charles de Gaulle con le sue critiche al generale Philippe Pétain prima della Seconda guerra mondiale) deve trovare linee non solo di rifornimento, ma difensive per i mezzi che volano, se si vogliono usare con efficacia più di una sola volta.

I CAMBIAMENTI

Il fatto che l’attacco americano e israeliano si dispiega oggi soprattutto dal mare, con le armate nordamericane profondamente trasformate rispetto al 2003, consegna a Israele una responsabilità tremenda e archetipale in una misura mai apparsa così strategica. È una responsabilità che bene esprime l’importanza di questa guerra per la teoria strategica militare e diplomatica, mentre ci ricorda che gli effetti controintuitivi e le asimmetrie di potenza sono fondamentali per comprendere l’altissimo rischio che tutti i contendenti corrono nel conflitto. Pensate allo stretto di Hormuz. Se gli iraniani riescono a minarlo, mentre gli Houti intensificano i bombardamenti sulle rotte verso il Canale di Suez, il greggio, il petrolio, gli oli per le macchine e tutto il resto, non possono giungere alle navi e agli equipaggi che navigano in un mare che sul fronte Mediterraneo - ossia europeo - non è per nulla pronto a intervenire in soccorso degli Stati Uniti e di Israele, con conseguenze che sarebbero inimmaginabili! Del resto non vi sono alternative. Gli iraniani dal potere ierocratico, non solo non si arrenderanno mai, come dimostra la furia omicida con cui eliminano i dissidenti, ma sono pronti – se avessero la bomba atomica - a colpire con l’arma nucleare non solo Israele, ma tutti coloro che si oppongono alla loro espansione strategica e al loro dominio sulle anime, come dimostrano le articolazioni del fondamentalismo sciita che ne guida la spiritualità assetata di morte e di vendetta.