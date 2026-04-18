Meloni a Federalberghi, "di che pasta siamo fatti. Siamo italiani". Una lezione alla sinistra

"Noi affrontiamo la più difficile congiuntura degli ultimi anni, però penso che dobbiamo anche farlo con una consapevolezza: anche in questo contesto possiamo dimostrare, forse soprattutto in questo contesto, di che pasta siamo fatti, perché la nostra storia parla per noi". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento all'assemblea nazionale di Federalberghi.

"E' nelle fasi più complicate, per paradosso, che spesso abbiamo dato il meglio di noi stessi. Questa è una nazione molto particolare. Quando le cose funzionano, noi riusciamo sempre a trovare qualcosa di cui lamentarci, come se il benessere avesse sempre bisogno di essere messo alla prova. Però quando poi non vanno più così bene, allora noi smettiamo di lamentarci, cominciamo a resistere, poi a camminare e alla fine, sempre, ci scopriamo a correre. E' la nostra cifra, perché la verità è che noi siamo italiani: accontentarci non fa parte del nostro Dna. E allora non fatelo, perché noi non lo faremo, perché io non lo farò", ha assicurato Meloni.

Sul settore turistico e sulle vacanze pesano, ovviamente le incertezze geopolitiche legate alla crisi in Medio Oriente. "Non siamo stati fortunati in questa stagione con la situazione geopolitica, con l'instabilità che sta piano piano diventando la nostra normalità, con un quadro che cambia ogni minuto", ammette la premier, reduce dal vertice dei Volenterosi a Parigi dal quale ha annunciato l'intenzione di intervenire, insieme agli altri Paesi europei, nello stretto di Hormuz con una missione di pace non appena il cessate il fuoco sarà consolidato.

Dal palco della 76ma assemblea di Federalberghi al Salone delle Fontane a Roma, la premier ha ricordato che l'Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo stretto di Hormuz "rispondendo all'indisponibilità degli Usa", Meloni ha aggiunto "il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati".