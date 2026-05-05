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Donald Trump, altra bordata contro Papa Leone: "Un pericolo per i cattolici"

martedì 5 maggio 2026
Donald Trump, altra bordata contro Papa Leone: "Un pericolo per i cattolici"

1' di lettura

Altro giro altro scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare il Pontefice con parole piuttosto chiare. "Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare", afferma il numero uno della Casa Bianca durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel torna a criticare Papa Leone.

Rispondendo a una domanda del conduttore durante la trasmissione "The Hugh Hewitt Show", in onda sull'emittente americana, Trump ha affermato che il Papa avrebbe dovuto sollevare la questione della detenzione di Jimmy Lai, uomo d'affari di Hong Kong attualmente incarcerato.

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"Beh, il Papa preferirebbe parlare del fatto che per l'Iran va bene avere un'arma nucleare. Non credo che sia una cosa positiva", ha detto. "Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ma immagino che, se dipende dal Papa, lui pensi che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare", ha aggiunto Trump, secondo il quale Papa Leone ritiene che "sia accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare". Il nuovo attacco di Trump al Pontefice arriva a due giorni dalla visita del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, atteso in Vaticano giovedi' prossimo, 7 maggio, con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa sede innescato dalle precedenti dichiarazioni del leader della Casa. 

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