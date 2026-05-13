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Sondaggio Swg sui governatori più amati: Caporetto per la sinistra

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mercoledì 13 maggio 2026
Sondaggio Swg sui governatori più amati: Caporetto per la sinistra

2' di lettura

Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di Swg all'Ansa. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.

Dopo i primi cinque posti della classifica Swg sul gradimento dei presidenti di Regione, al sesto posto si collocano a pari merito Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), entrambi al 45%, anche se la governatrice umbra registra il calo più marcato rispetto al 2025 con otto punti in meno. Seguono Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2), Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%, con il presidente marchigiano stabile rispetto allo scorso anno. Più indietro Attilio Fontana (Lombardia) al 35%, senza variazioni, e Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), tutti al 33%, ma con cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Chiudono la graduatoria Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia) al 25%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.

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"Da ministro per gli Affari Regionali ovviamente non commento le classifiche dei sondaggisti sull'indice di gradimento dei vari governatori regionali. Ma da parlamentare e militante leghista, invece, sono orgoglioso e soddisfatto di vedere ai primi due posti, nel sondaggio Swg, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e quello del Veneto, Alberto Stefani: peraltro nulla di inedito, perché da anni i governatori leghisti sono sempre ai primi posti di queste classifiche di gradimento dei loro cittadini. Complimenti a Fedriga e Stefani, avanti così con il buon governo dei vostri territori", ha dichiarato il senatore Roberto Calderoli.

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