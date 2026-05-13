Hantavirus, accuse a Donald Trump e nostalgie: ormai è psicosi

La più d’impatto probabilmente è (una delle tante) vignetta di Repubblica, d’altronde si sa: coi tempi che corrono un’immagine vale più di mille parole. C’è un ratto, ha gli occhietti spiritati, la cravatta rossa e l’inconfondibile ciuffetto arancione, per chi non avesse capito l’antifona sullo sfondo compare un’enorme bandiera a stelle e strisce e lui, Mickey Trump, dice laconico: «L’hantavirus non si diffonderà». Il titolo però grida tutt’altro: «Pandemia globale» (ché, tra parentesi, d’accordo essere coerenti con l’apertura del giornale sul quale si pubblica, quello diretto da Mario Orfeo schiaffa a pagina quasi intera un poco rassicurante «Hantavirus, nuovi contagi», ma di grazia quando mai una “pandemia” -non è questo il caso- non è globale?).

CHIODO FISSO

Compagni col chiodo fisso, compagni allarmati e allarmisti, compagni nostalgici (non di quegli anni là, per carità, piuttosto di quelli qua, i Venti ma del secolo in corso), compagni che ogni scusa è buona pur di attaccare chi sta al governo perché si tratta del centrodestra. Peccato per quella questioncina che, in verità, in Italia, di casi accertati del morbo andino ce ne siano zero: ma va così e tocca farci l’abitudine, questa settimana il ritornello è di una strimpellata medica. Per esempio. C’è chi se la prende con l’oltreoceano. Sia con el loco Javier Milei perché, vabbè è chiaro no?, ‘sto benedetto virus circolava sulle Ande argentine e che cribbio, vuoi vedere che è ultraliberista?, come Il Fatto quotidiano che già da qualche giorno tampina (il titolo è ripreso pari pari) «Milei nella bufera per la diffusione dell’hantavirus in Argentina: “Tagli alla sanità e uscita dall’Oms non aiutano”» (operazione che è un po’ come accusare la Cina per il disastro del Covid, solo che su quel fronte nessuno ha mai chiamato in causa Xi Jinping); sia con gli irresponsabili Stati Uniti che vai a capire che c’entrano (però c’entrano perché in un articolo di Domani il cui titolo dice tutto -«Hantavirus o meno, l’epidemia già in corso è quella antiscientifica»- si chiosa senza troppi giri di parole e chi vuol capire capisca: «Sull’epidemia dell’imbecillità è il caso di scatenare il panico»).