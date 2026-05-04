Giorgia Meloni replica a Trump: "L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni"

"Ci tengo a dire una cosa: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, lo abbiamo fatto in Iraq. E quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti prima di lasciare il summit della Cpe, rispondendo a una domanda sull'annuncio del presidente americano Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa.

“Preoccupata dalla minaccia di Trump di far lasciare l’Italia ai soldati americani? Non so dire che cosa accadrà - ha proseguito Meloni -, come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei”.