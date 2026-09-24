Russia, "ecco come attaccherà l'Italia via mare": il report choc degli 007

La guerra in Ucraina torna a far scattare l'allarme per possibili attacchi russi in Europa. Mosca - secondo El Mundo - si starebbe preparando a nuovi raid con droni contro alcuni Paesi del Mediterraneo, tra cui Italia, Francia e Spagna. Le informazioni, secondo il giornale, sarebbero state raccolte dai servizi segreti statunitensi e condivise con diversi governi europei. Una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano spiega: "Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile". Le autorità di Vilnius, secondo la ricostruzione, conoscerebbero anche il modello che potrebbe essere impiegato: il Gerbera, un drone lungo circa due metri, con un'apertura alare di 2,5 metri e un peso fino a 18 chilogrammi. Il velivolo sarebbe in grado di raggiungere circa 160 chilometri orari e avrebbe un'autonomia dichiarata di 600 chilometri.

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Una nave mercantile potrebbe trasportarne diversi, consentendone il lancio dal mare. Da una distanza di 200 o 300 chilometri dalla costa, il volo durerebbe tra un'ora e quindici minuti e due ore, a seconda della velocità effettiva. Il carico esplosivo, compreso tra 4 e 5 chilogrammi, non sarebbe sufficiente a distruggere una grande struttura, ma potrebbe provocare incendi, danneggiare attrezzature esposte o determinare la chiusura temporanea di porti o aeroporti.

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Quasi tutta l'Italia, con l'eccezione del Nord-Est, rientrerebbe nel raggio d'azione del drone. La Lituania, insieme ad altri Paesi, sarebbe stata informata poco dopo il viaggio a Mosca del direttore della Cia. John Ratcliffe, avvenuto il 25 agosto. Anche i governi di Italia, Francia e Spagna sarebbero stati avvertiti della possibile operazione. I tre Paesi, sempre secondo El Mundo, "avranno campagne elettorali ed elezioni nel 2027 e ospitano forze radicali in grado di sfruttare la paura e la disillusione nei confronti dell'Ucraina. Soprattutto in Francia e in Italia, esistono legami o posizioni chiaramente allineate con gli interessi del Cremlino".