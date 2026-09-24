È sempre Cartabianca, Corona sbotta con la Berlinguer: "Me ne vado". E lei esplode

Una battuta di Mauro Corona sui tecnici e il successivo rimprovero della conduttrice Bianca Berlinguer scatena il putiferio a “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, in onda il mercoledì in prima serata. La puntata va in onda in ritardo per un problema al mixer video dello studio, cioè uno degli apparati centrali della regia e il guasto ha impedito alla trasmissione di partire alle 21.30: per circa mezz'ora su Rete 4 sono andati avanti spot e promo in loop. La diretta è riuscita a partire soltanto alle 22.02. Bianca Berlinguer, una volta entrata in onda, ha spiegato: "Saremmo dovuti partire alle 21.30, ma c'è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire”.

Corona, a modo suo, prova a fare una battuta che non piace alla Berlinguer: “"Mi raccomando non rimproverate i tecnici, date colpa alle macchine”. Subito dopo, però, lo scrittore e alpinista, stizzito per la reazione della conduttrice e per l’attesa, sbrocca: “Io mi chiedo per quanto... come faccio a reggere qui? Ma... allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera”. Berlinguer replica: “Beh, lei può sempre rinunciare al contratto. Può sempre rinunciare spontaneamente, non è che glielo devo togliere io. Ma... Comunque, andiamo avanti”. Corona cerca di spiegarsi: “Ho detto una cosa... ho detto una cosa gradevole per i tecnici. Siccome so che si cerca sempre il colpevole, ho detto sta cosa lei mi fa una filippica, allora basta”. La conduttrice contesta: “Ma io non l'ho trovata gradevole, devo trovare gradevole tutto quello che dice? Ho detto in generale... Per lei era gradevole, per me non era gradevole”.