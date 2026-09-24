È sempre Cartabianca, Corona sbotta con la Berlinguer: "Me ne vado". E lei esplode

Una battuta di Mauro Corona sui tecnici e il successivo rimprovero della conduttrice Bianca Berlinguer scatena il putiferio a “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, in onda il mercoledì in prima serata. La puntata va in onda in ritardo per un problema al mixer video dello studio, cioè uno degli apparati centrali della regia e il guasto ha impedito alla trasmissione di partire alle 21.30: per circa mezz'ora su Rete 4 sono andati avanti spot e promo in loop. La diretta è riuscita a partire soltanto alle 22.02. Bianca Berlinguer, una volta entrata in onda, ha spiegato: "Saremmo dovuti partire alle 21.30, ma c'è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire”.
Corona, a modo suo, prova a fare una battuta che non piace alla Berlinguer: “"Mi raccomando non rimproverate i tecnici, date colpa alle macchine”. Subito dopo, però, lo scrittore e alpinista, stizzito per la reazione della conduttrice e per l’attesa, sbrocca: “Io mi chiedo per quanto... come faccio a reggere qui? Ma... allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera”. Berlinguer replica: “Beh, lei può sempre rinunciare al contratto. Può sempre rinunciare spontaneamente, non è che glielo devo togliere io. Ma... Comunque, andiamo avanti”. Corona cerca di spiegarsi: “Ho detto una cosa... ho detto una cosa gradevole per i tecnici. Siccome so che si cerca sempre il colpevole, ho detto sta cosa lei mi fa una filippica, allora basta”. La conduttrice contesta: “Ma io non l'ho trovata gradevole, devo trovare gradevole tutto quello che dice? Ho detto in generale... Per lei era gradevole, per me non era gradevole”.
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Corona, allora, alza i toni: “Io dicevo in generale, nella vita, si cerca sempre il capo espiatorio. O mi ascolta o me ne vado subito”. Berlinguer, però, ha un programma da mandare avanti e lo provoca: “Senta, Mauro Corona, visto che lei si è fatto il bicchierino, mentre noi stavamo qui invece a cercare di far partire le macchine, stia calmo, sia tranquillo, perché lei si è rilassato, io per niente”. Corona, allora, va in difficoltà: “Bianca, Bianca, è stata una battuta per far ridere. Lei può chiedere ai miei tecnici qui se ho bevuto un mezzo pure. Ho detto una battuta per far ridere la gente, ma possibile che non capisca nulla”.
Bianca Berlinguer perde la pazienza: “Vabbè, senta, guardi, io non sono stufa di questi ricatti, me ne vado o non me ne vado. Se vuole restare, bene. Se non vuole restare, non resta. Non so che dire. Perché ogni volta questo ricatto, me ne vado, resto, me ne vado. Se non vuole restare, se ne può andare. Basta con i ricatti, basta”. Anche Corona ormai è fuori di sé: “Io non l'ho mai ricattata, lei non ascolta gli altri. Ha ragione Sallusti che lei non fa parlare”.
Uno squallido teatrino tra la Berlinguer e Corona perché lui si è permesso di dire di non accusare i tecnici per i problemi al mixer video. Lei però dice che non aveva accusato nessuno e inizia un battibecco dove Corona dice ‘me ne vado, toglietemi il contratto’ #cartabianca pic.twitter.com/zW8ArYhvK3— Dagospy (@Dagospy) September 23, 2026