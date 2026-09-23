Amanda Anisimova, "cos'è successo al suo corpo": tam tam impazzito, com'è oggi

Che cos'è successo ad Amanda Anisimova? E soprattutto: cos'è successo al suo corpo? La tennista americana è stata spesso al centro delle voci non proprio delicatissime del circuito Wta, che non gli perdonava un fisico non proprio "atletico". O perlomeno, non in linea con il tipo di muscolarità che domina questa era della racchetta.

Per anni la 25enne di origini russe ha portato le sue linee più "rotonde" in giro per il mondo, ottenendo risultati di prestigio (4 titoli vinti, un ottimo terzo posto al mondo come "best ranking" nel gennaio di quest'anno, le semifinali da giovanissima al Roland Garros nel 2019, e poi le finali perse a Wimbledon e Us Open, nel 2025) che non le hanno però risparmiato critiche ingenerose.

Da qualche settimana, però, Amanda si è trasformata: più magra, più longilinea, più tonica. E anche su Instagram ha pubblicato parecchie foto e video, dentro e fuori dal campo. Una forma sorprendente che ha attirato parecchie voci maliziose: in tanti sospettano che dietro al dimagrimento ci sia l'Ozempic, il farmaco discusso considerato una scorciatoia pericolosa perché agendo come antagonista del recettore GLP-1 riesce a dare la sensazione di sazietà durante i pasti. Un "miracolo" a cui possono corrispondere però effetti collaterali piuttosto pesanti come, nei casi più gravi, pancreatite e gastroparesi.

A rispondere ai sospetti è la stessa Anisimova, in modo piuttosto franco: "A tutti gli esperti di salute e ai commentatori professionisti di corpi nei commenti: non sto usando Ozempic. Per favore, lasciatemi in pace e tenetemi fuori dai vostri contenuti".