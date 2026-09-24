Zapatero indagato, chi gli ha regalato i gioielli da 1,3 milioni di euro

Non ci sono solo Pedro Sanchez e i guai della moglie a inquietare i socialisti spagnoli. Nel mirino della magistratura iberica c'è anche José Luis Rodriguez Zapatero, per un torbido intrigo internazionale: parure di rubini, smeraldi e zaffiri a completo con bracciali e orecchini, parte del 'tesoro' ritrovato a maggio nella cassaforte dell'ufficio madrileno dell'ex premier e stimato in oltre 1,3 milioni di euro, sarebbero un regalo fatto come "attenzione personale da Sua Altezza Reale Saudita e Custode delle Due Sacre Moschee, Sua Maestà il Re Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud", durante la sua visita in Spagna nel 2007.

Questa è la versione difensiva fornita dallo stesso Zapatero in una documentazione inviata al giudice istruttore José Luis Calama, che lo indaga nel caso collegato al presunto salvataggio irregolare da 53 milioni di euro della compagnia aerea Plus Ultra nel 2021. Il magistrato aveva dato all'ex presidente del governo tre giorni di tempo per documentare l'origine del 'tesoro', dopo mesi di silenzio seguiti al sequestro dei gioielli nel suo ufficio. E aveva ampliato le accuse all'ex leader socialista - accusato di aver fatto da intermediario per il salvataggio di Plus Ultra in cambio di commissioni - anche a presunti reati fiscali e di contrabbando.