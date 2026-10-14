Pedro Sánchez risponde a Luciana Littizzetto: "Grazie ma..."

E dopo Valeria Marini, ecco che Pedro Sánchez risponde anche a Luciana Littizzetto. Il premier spagnolo ha replicato su Instagram alla 'letterina' scrittagli dalla comica durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa in cui la comica e attrice lo invitava a trasferirsi in Italia e a guidare il campo largo. "Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni. E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l'Italia che Elly Schlein. Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro", ha scritto il leader socialista.
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"Mi amor, mi sol, bonito, tocco de Pata Negra", si rivolgeva Littizzetto al politico: "Son tempos duros. Volevi fermare lo sfratos e la maggioranza ha sfratato a ti". Poi la richiesta: "Il campo largo è un po' como la paella, con mille ingrediente. Vieni in Italia, qui Schlein e Conte litigano come cane e gatto, abbiamo bisogno di te".
E pensare che il premier spagnolo di grattacapi ne ha anche in casa sua: solo pochi giorni fa si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. L'annuncio è arrivato durante il discorso pubblico alla nazione, trasmesso in diretta tv dal Palazzo della Moncloa. Evidentemente però questo non lo frena dall'occuparsi di Che Tempo Che Fa e dell'Italia. La riprova? Quanto dichiarato da Valeria Marini, la quale - in diverse trasmissioni televisive - ha ammesso: "Il Presidente Sanchez mi risponde sui social". Parole sulle quali aveva ironizzato la stessa Littizzetto: "La Marini ha una relazione epistolare con il presidente spagnolo Sanchez".