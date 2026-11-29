Seggi chiusi in Spagna, dove i cittadini sono stati chiamati al voto anticipato per rinnovare il Parlamento, dopo le dimissioni del socialista Pedro Sanchez dello scorso ottobre. Alle 18 è stata registrata un’affluenza record, oltre il 68%, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno: oltre 15 punti percentuali in più rispetto a quella registrata alla stessa ora nelle elezioni del luglio 2023. Alle 20, il dato è ancora più clamoroso: oltre il 79%, l’affluenza più alta in 40 anni.

SANCHEZ TELEFONA A FEIJOO PER CONGRATULARSI

Il primo ministro spagnolo uscente, Pedro Sanchez, ha telefonato al candidato premier del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo per congratularsi per la sua vittoria. Lo riferiscono a El Pais fonti del Pp.

PP IN TESTA ANCHE AL SENATO MA SENZA MAGGIORANZA 3 QUINTI

Mentre è quasi concluso lo spoglio dei voti alla Camera spagnola, con il blocco Pp-Vox che conquista la maggioranza assoluta, la destra appare in vantaggio anche al Senato, dove lo scrutinio è però molto più lento. Con lo spoglio al 7%, il Partito Popolare avrebbe ottenuto 109 seggi che, sommati ai 23 seggi assegnati dai parlamenti regionali e ai 5 senatori del Pp provenienti dai parlamenti regionali, portano il blocco conservatore oltre i 134 seggi necessari per la maggioranza assoluta. Non si arriverebbe quindi alla maggioranza dei tre quinti che consente di nominare in autonomia i giudici della Corte Costituzionale.

CON 80% SCHEDE SCRUTINATE SI CONFERMA MAGGIORANZA ASSOLUTA PP E VOX

In Spagna si conferma la maggioranza assoluta di Pp e Vox al Congresso dei deputati, con l’80% delle schede scrutinate. I popolari risultano a quota 133 seggi, quattro in meno del 2023, Vox è a 51 ovvero 18 in più del 2023, e Upn a due seggi. Il Psoe di Sanchez incassa ad ora 117 seggi, quattro in meno della scorsa tornata elettorale. Il Frente Amplio di Ada Colau è fermo a 10 seggi, superato da Erc, gli indipendentisti catalani di sinistra, a 11 seggi. Podemos resta fuori dal Congresso dei deputati.

LE CONGRATULAZIONI DI MELONI

“Congratulazioni agli amici Nunez Feijoo e Santiago Abascal per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di Pp e Vox i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, complimentandosi con i due leader di centrodestra per le elezioni in Spagna.

PP: VINCEREMO LE ELEZIONI E FEIJOO PREMIER

“Il Pp vincerà le elezioni e Alberto Núñez Feijóo sarà premier della Spagna”: lo si legge in un post su X del Partito Popolare spagnolo.

AL 60% DELLO SPOGLIO, PP E VOX A 186 SEGGI

Con lo scrutinio al 60%, il Partito popolare è la prima forza politica in Spagna e ottiene 134 deputati. Insieme ai 50 della forza di estrema destra Vox e ai due di Upn-PP, raggiunge quota 186, dieci oltre la maggioranza assoluta di 176. Il Psoe di Pedro Sanchez scende a 117 seggi.

DATI 50% SCHEDE, PP CON VOX OLTRE MAGGIORANZA

Con il proseguire dello spoglio, appare sempre più solida la maggioranza ottenuta alle elezioni generali spagnole dal blocco di destra guidato dal Partito Popolare. Con il 50% delle schede scrutinate, il Pp è dato a 133 seggi, Vox a 50 e l’Union del Pueblo Navarro a due, per un totale di 185 seggi, a fronte dei 176 necessari per la maggioranza assoluta.

CON 40% SCHEDE SCRUTINATE PP E VOX SUPERANO MAGGIORANZA ASSOLUTA

Con il 40% delle schede scrutinate il Partito popolare si conferma primo partito con 133 seggi al Congresso dei deputati e insieme a Vox, a quota 49 seggi, avrebbe superato la maggioranza assoluta di 176 seggi, arrivando a 182. Il Psoe di Pedro Sanchez è a quota 119 seggi, due in meno del 2023. Il Frente Amplio dell’ex sindaca di Barcellona Ada Colau è fermo a 10 seggi e viene sorpassato da Erc, partito indipendentista catalano di sinistra, guidato dal carismatico Gabriel Rufian.

AL 30% DELLO SPOGLIO VINCE IL PP

Con lo spoglio arrivato al 29,45%, il Partito Popolare è primo partito alle elezioni politiche in Spagna con 130 seggi, un risultato che, sommato al bottino di 49 seggi di Vox, permetterebbe al blocco delle destre di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (176): lo indicano le proiezioni basate sui dati ufficiali. Il Psoe del premier uscente Pedro Sánchez si ferma a 116 seggi.

AFFLUENZA FINALE OLTRE IL 79%

L’affluenza alle urne in Spagna ha raggiunto i massimi da quattro decenni, superando il 79%, la più alta in 40 anni. Lo si evince dai dati dello spoglio reale, ancora in corso. Il dato risulta ancora in aumento e si avvicina ai livelli delle elezioni del 1982.

NUOVA PROIEZIONE: MAGGIORANZA ASSOLUTA PER PP E VOX

Con il 12,6% dei voti scrutinati, il Partito Popolare spagnolo è dato a 129 seggi su 350. Con i 49 seggi attribuiti a Vox e i due assegnati all’Union del Pueblo Navarro, risulta superata la maggioranza assoluta di 176 seggi. Il Psoe è dato a 113 seggi e il Frente Amplio di sinistra a 10 seggi, così come la sinistra catalana di Erc. Junts per Catalunya avrebbe 6 seggi, Adelante Andalucia 4 e i due partiti baschi Eh Bildu e Pnv si attesterebbero rispettivamente sui 7 e i 3 scranni. Podemos resta fuori dal Parlamento.

EXIT POLL: DESTRA AVANTI, PP PRIMO PARTITO

Gli exit poll delle elezioni danno il Pp (Partido Popular) come primo partito con 129-134 seggi, davanti al Psoe (119-124 seggi); Vox è terza forza (33-44 seggi) mentre le sinistre raccolgono 10-11 preferenze e deputati e i nazionalisti catalani e baschi 21-25.