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Luciana Littizzetto insulta Meloni: "Salis? Capisco perché l'underdog della Garbatella la patisce"

martedì 13 ottobre 2026
Luciana Littizzetto insulta Meloni: "Salis? Capisco perché l'underdog della Garbatella la patisce"

1' di lettura

Luciana Littizzetto fa bodyshaming? La domanda se la sono posta in tanti dopo le sue parole durante Che Tempo Che Fa. Qui, nella puntata andata in onda domenica 11 ottobre, la comica ha elogiato Silvia Salis ospite di Fabio Fazio. È stata proprio lei, sindaca di Genova, ad aprire la stagione degli incontri con i protagonisti della politica. Poco dopo, durante il suo consueto intervento, ecco che Littizzetto si è complimentata con lei: "Parliamo della Salis. Mi ha fatto una bellissima impressione. Pazzesca. Bravissima. Bellissima. Perfetta. Di quelle donne regali, sa di vetiver. Capisco perché l'underdog della Garbatella la patisce". Il riferimento era ovviamente a Giorgia Meloni

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E pensare che quando Trump aveva detto "bellissima" al premier italiano, la comica fece notare che un politico donna non si giudica per la bellezza. Ma non è tutto perché il 21 maggio 2023 commentando l’incontro della premier con Papa Francesco, entrambi vestiti di bianco, ironizzò: "Tutti e due vestiti in bianco total white". Poi, riferendosi al cappello indossato dalla premier alla sfilata degli Alpini: "Si è messa in testa il cappello con la penna, si sta mimetizzando come Salvini".

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E ancora, il 19 ottobre 2025 nella letterina alla presidente del Consiglio, Littizzetto disse: "Chi ti scrive è una donna come te, una donna alla tua altezza, cioè suppergiù un metro e 57". Insomma, tutte frasi sull'aspetto fisico di Meloni. 

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