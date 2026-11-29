Affluenza record in Spagna, dove si sta votando per eleggere il nuovo Parlamento. Il socialista nonché premier dimissionario Pedro Sánchez spera nella remontada e cerca il quarto mandato per frenare l’asse di destra Pp-Vox, dato per favorito dai sondaggi. Stando agli ultimi dati del ministero dell’Interno, alle 18 sarebbe andato alle urne il 68% degli aventi diritto di voto. Si tratta, sottolinea il Pais, di un record storico, che supera il precedente, registrato nel marzo del 1996, quando alle stessa ora si era registrata un’affluenza del 63,4%.

Se si guarda alle elezioni del 2023, invece, l’affluenza è salita di 14 punti, dal momento che nelle elezioni di tre anni fa alle 18 aveva votato il 53,1% degli aventi diritto. Alle 14 oggi era stata registrata un’affluenza del 45,7%, anche questo un record storico. La Spagna, insomma, si sta mobilitando come mai prima d’ora, rendendo sempre più interessante la sfida tra Sánchez e il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, con Santiago Abascal e il suo Vox potenzialmente decisivi per il prossimo governo.

Sánchez ha parlato di una mobilitazione storica, Feijóo ha invitato gli spagnoli a votare “senza paura”, Abascal ha lanciato un appello alla partecipazione di massa. Ora resta da capire chi più di tutti trarrà vantaggio da quest’affluenza record.

Il numero decisivo è 176: si tratta della soglia della maggioranza assoluta al Congresso dei deputati, composto da 350 parlamentari. Nel 2023 il Partito popolare e Vox si fermarono complessivamente a 170 seggi. Feijóo vinse le elezioni, ma Sánchez riuscì a restare alla Moncloa grazie all’intesa con regionalisti e indipendentisti. Il Partito popolare parte dai 137 deputati conquistati nel 2023. Anche se nei giorni scorsi il sondaggio Sigma Dos gliene attribuiva tra 124 e 130. La vera novità, in realtà, potrebbe essere rappresentata da Vox. Il partito di Abascal, forte dei 33 seggi conquistati tre anni fa, potrebbe avvicinarsi al raddoppio: le proiezioni gli assegnavano tra 58 e 63 deputati. Un risultato che cambierebbe i rapporti di forza nella destra spagnola.

Il premier socialista, pur riuscendo a difendere i 121 seggi del 2023, dal momento che la maggior parte dei sondaggi privati gliene attribuiva tra 113 e 119, sarebbe preoccupato però dal possibile ridimensionamento della sinistra radicale. Frente Amplio, guidato da Ada Colau, potrebbe ottenere tra 11 e 14 deputati, contro i 31 conquistati da Sumar nel 2023. Podemos rischia addirittura di restare fuori dal Congresso.