Addenta un dolcetto e gli esplode in bocca: muore dilaniato a 35 anni

Un uomo addenta un dolce e questo gli esplode in bocca uccidendolo: è successo in India, nel distretto di Dindori del Madhya Pradesh, a causa di quello che viene chiamato proprio dolcetto-bomba. L’ordigno rudimentale, infatti, era camuffato da dolce tradizionale. Alcune comunità rurali utilizzano questi dispositivi fatti in casa per abbattere i cinghiali, riempiendo palline di impasto con polvere da sparo, spesso ricavata da petardi o materiale esplosivo proveniente da cave.

Il problema di questi ordigni, però, è che somigliano a un tipico dolce indiano chiamato “rasgulla”. Si tratta di una sorta di pallina morbida e zuccherina, immersa nello sciroppo, che viene solitamente consumata intera. La vittima aveva 35 anni e si trovava attorno a un falò insieme ad altri abitanti del villaggio, quando uno dei presenti ha portato il dolcetto e glielo ha offerto. L’uomo, dilaniato dall’esplosione, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite erano molto gravi ed è morto subito dopo. Altri due uomini, invece, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio colposo. “Non sappiamo se l’intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di uno scherzo finito male - ha spiegato la polizia -. È un aspetto che dovrà essere chiarito dalle indagini”.