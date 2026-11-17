Mosab Hassan Yousef è una delle figure più controverse e discusse del Medio Oriente e da ormai trent’anni uno dei principali bersagli di tutte le organizzazioni fondamentaliste islamiche della regione. Figlio di uno dei cofondatori di Hamas e per un decennio lui stesso militante nel gruppo terroristico palestinese, nel 1997 è diventato un agente del servizio di intelligence israeliano Shin Bet, per il quale è stato la risorsa di maggior valore per un altro decennio, prima di ottenere un visto e trasferirsi negli Stati Uniti. Durante la sua militanza pro-israeliana ha fatto catturare il padre, considerato il leader di Hamas nella West Bank, e si è convertito al cristianesimo, venendo battezzato in segreto in una chiesa di Tel Aviv nel 2004. Nel 2010 ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata Il figlio di Hamas, dalla quale nel 2014 è stato tratto il documentario The green prince, presentato al Sundance Film Festival. Parla dell’islam con cognizione di causa, il che gli consente un giudizio critico, al punto da paragonarlo al nazismo e ad affermare di non avere «alcun rispetto per chi si identifica come musulmano», definendo al contempo la causa palestinese «un’arma contro Israele». Ieri sera, Mosab Hassan Yousef è stato l’ospite di punta di “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro. Lunga barba nera, i capelli pettinati indietro, in perfetto inglese, Yousef ha raccontato agli spettatori di Retequattro di sentirsi «particolarmente emozionato per il fatto di trovarmi a Roma, perché negli incontri di Hamas in moschea, durante la preghiera del venerdì, Roma veniva spesso citata come il nostro obiettivo finale, per cui io e i miei giovani coetanei palestinesi siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma. Tutti sanno che l’obiettivo dell’islam è la distruzione di Israele, ma in pochi sanno che la vittoria finale arriverà solo con la presa della vostra città», ha proseguito Yousef, spiegando che «è una profezia di Maometto, un “hadith”, e, come tale, deve realizzarsi. Chiunque pensi che l’obiettivo di Hamas sia solo distruggere Israele è molto, molto ingenuo». L’intervista del “figlio di Hamas ha sollevato un velo sulle strategie politiche dei fondamentalisti, in Italia e in molti Paesi occidentali, dove marcia con una parte della sinistra: «Gli islamisti vedono la sinistra come gruppi di utili idioti, democratici che vogliono aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come tali», ha spiegato Yousef. «Non potrebbero entrare in un partito di destra e infiltrarlo, perché quelle persone sono conservatrici per natura e non è facile abbattere quei muri, mentre con la sinistra è molto più facile. Anche se gli islamisti possono avere molto più in comune con la destra che con la sinistra, scelgono di allearsi con essa per infiltrarsi nella società con un unico e solo obiettivo: dominarla».