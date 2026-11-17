Campione del mondo nel 1990, ex stella (minore) della Serie A tra anni Novanta e Duemila con Verona e Roma. E oggi candidato da Alternative fur Deutschland, partito di estrema destra, alla presidenza federale. Fa discutere tutta la Germania la parabola di Thomas Berthold, 62enne ex difensore oggi allenatore e politico nonché aspirante capo dello Stato tedesco.

Il presidente della Federcalcio tedesca (Dfb,) Bernd Neuendorf, è stato tra i primi a criticarne duramente la candidatura: “Per me è importante ribadire chiaramente che chiunque esamini i principi etici della Dfb e i nostri statuti troverà molti passaggi incompatibili con il programma dell’AfD”, ha affermato il presidente della federazione durante un evento organizzato dal Consiglio centrale degli ebrei in Germania prima della partita di Nations League Germania-Olanda a Berlino.

La candidatura per l’estrema destra di Berthold risulta incomprensibile per Neuendorf. Nonostante la scelta, la sua candidatura è perlopiù simbolica poiché Ilse Aigner - la candidata dell’Unione (Cdu/Csu) - dovrebbe ottenere a gennaio la maggioranza per la carica più alta dello Stato.

I vagiti del “Berthold politico” risalgono al periodo della pandemia Covid, quando sale sul palco dei contestatori no vax “Querdenker 711”. In quei mesi parlava apertamente di “un fascismo parlamentare” e sosteneva tesi antisemite e cospirative.