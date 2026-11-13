Autobomba a Mosca, ferito un uomo: è il consigliere dell’ex primo ministro ucraino

Sarebbe Serghei Zavorotny, consigliere dell’ex primo ministro ucraino, Mykola Azarov, l’uomo rimasto ferito in seguito all’esplosione di una autobomba nel quartiere Chertanovo nel sud di Mosca. Stando a quanto riportato dall’emittente Ren TV e dal canale Telegram “112”, nell’attentato, Zavorotniy avrebbe perso il braccio sinistro. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con una commozione cerebrale, la frattura di alcune costole e altre lesioni.

Il canale Telegram “Baza” ha pubblicato le immagini di un’auto nera con il parabrezza, le portiere e il paraurti anteriore distrutti. In seguito all’accaduto, il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine sull’accaduto. Zavorotny è stato uno dei collaboratori più stretti di Azarov, primo ministro dell’Ucraina dal 2010 al 2014. In seguito alla “Rivoluzione di Maidan”, il 28 gennaio 2014 Azarov ha rassegnato le dimissioni ed è fuggito in Russia, dove dal 2015 cerca di sostenere una sorta di governo ucraino in esilio. In merito all’attentato, Azarov ha prima dichiarato all’agenzia stampa russa TASS di non avere nessuna informazione, poi, all’emittente Vesti, ha confermato che Zavorotny “è in gravi condizioni”.

Quello di oggi - 13 novembre - è il secondo attentato con autobomba in Russia nel giro di due giorni. Ieri, a San Pietroburgo, Dmitry Lobodin, ufficiale di alto rango della 67esima Armata dell’aeronautica, ha perso la vita a seguito dell’esplosione di un ordigno piazzato sotto un’auto nella periferia sud della città.