Banche Usa in tilt: nelle ultime ore, i clienti dei principali istituti bancari, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, hanno dovuto fare i conti con disservizi importanti, soprattutto nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Lo riportano i media americani. Le segnalazioni sono arrivate su Downdetector da migliaia di utenti, che si sono lamentati non solo dei guasti da sito web e app mobile, ma anche dei problemi con i trasferimenti di denaro. Da Chase hanno confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online.

Non si sa ancora quale sia la causa dietro il guasto. Di fatto, però, si tratta di un importante disservizio dopo quello di Microsoft, che per diverse ore la settimana scorsa ha reso inutilizzabili piattaforme come Outlook, Teams e Copilot. Senza dimenticare i problemi al controllo aereo che sempre nei giorni scorsi hanno paralizzato i voli in tutti gli scali americani e quelli con destinazione Usa.

In ogni caso, al momento, stando a quanto riferito dai media, non c’è nessuna notizia di un possibile attacco hacker né di un collegamento con i recenti episodi di Microsoft e degli aerei.