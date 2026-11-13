“Circostanze straordinarie”. Fermati tutti gli aerei degli Stati Uniti per motivi di sicurezza

L’autorità americana dell’aviazione (FAA) ha disposto venerdì pomeriggio il blocco di tutti i decolli negliStatiUniti a causa di “circostanze straordinarie”. La decisione è arrivata dopo le 15 ora locale (le 21 inItalia), inseguito a numerosi problemi alle frequenze radio dei centri di controllo del traffico aereo.

La situazione ha portato alla progressiva sospensione delle operazioni e alla preparazione delleproceduredenominate “ATC Zero”, che indicano l’assenza di controllori di volo disponibili a causa di probleminellecomunicazioni. Gli aerei già in volo, secondo le informazioni preliminari, non sono stati invitati adatterrarenegli aeroporti più vicini, come avvenuto durante gli attentati dell’11 settembre 2001, mastannocontinuando a seguire le rotte previste fino alla destinazione.

Particolare attenzione riguarda anche i voli internazionali diretti negli Stati Uniti. La FAA ha infatticomunicatoche saranno gestiti caso per caso: alcuni potrebbero essere autorizzati ad atterrare, mentrealtri potrebberoessere dirottati verso aeroporti alternativi o costretti a rientrare nello scalo di partenza.

Il blocco nazionale dei decolli, definito “ground stop”, rappresenta un evento estremamente raro nellastoriadell’aviazione statunitense. Un precedente risale al gennaio 2023, quando la FAA sospese i voli acausa di unmalfunzionamento del nuovo sistema di allarme aeronautico. Prima di allora, unprovvedimento simile erastato adottato soltanto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

La causa ufficiale dell’attuale emergenza non è stata ancora chiarita.