Forze europee abbordano una petroliera della “flotta ombra” russa nel Mediterraneo: cosa può succedere ora

Le forze dell’Unione europea impegnate nell’operazione Irini nel Mediterraneo hanno effettuato, venerdì 13 novembre, un abbordaggio a una petroliera sospettata di appartenere alla cosiddetta “flotta ombra»“russa, utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali sul commercio di petrolio.

A confermare l’operazione è stata Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, attraverso un messaggio pubblicato su X. L’intervento ha riguardato la nave MV MIDAG ed è stato condotto sulla base dell’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che disciplina le condizioni nelle quali è possibile procedere all’ispezione di una nave in acque internazionali.

Secondo quanto comunicato da Kallas, i controlli hanno confermato che la petroliera navigava sotto falsa bandiera. Un elemento che ha rafforzato i sospetti sulla sua appartenenza alla rete di imbarcazioni utilizzate dalla Russia per eludere le restrizioni economiche imposte dall’Occidente.

Nel suo intervento, la rappresentante europea ha ribadito la volontà dell’Ue di proseguire il contrasto alla flotta ombra russa, attraverso operazioni di controllo in mare e iniziative diplomatiche.

L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di pressione economica e politica nei confronti di Mosca. Per la giornata successiva all’abbordaggio è infatti prevista l’approvazione, da parte dei ministri degli Esteri europei, di nuovi elenchi di sanzioni contro la Russia.