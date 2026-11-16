Il Prosecco batte lo Champagne. Anche a tavola è sempre Italia contro Francia. Il dato è clamoroso. Nel 2026 le vendite dello spumante italiano nei supermercati e negli ipermercati francesi hanno raggiunto quota 25,31 milioni di bottiglie. Superate così - di circa 80mila unità - quelle di Champagne che è fermo a 25,23 milioni. E, stando a quanto riporta il Messaggero, Parigi non l’avrebbe presa affatto bene.

“Alla prossima edizione di Wine Paris, in programma a metà febbraio 2027, per andare dallo stand italiano a quello francese serviranno scarpe comode, un buon cappotto e almeno venti minuti di tempo. Sulla mappa del polo fieristico parigino, infatti, l’Italia (insieme alla Spagna) è stata collocata nel Padiglione 1 riaperto quest’anno, mentre i padroni di casa della Francia occupano i tre livelli del Padiglione 7 cuore storico della kermesse. Tra i due poli corre una distanza di circa 700-800 metri quasi un chilometro senza alcun collegamento continuo al coperto: complici i lavori nei padiglioni centrali, per attraversare la fiera bisogna percorrere l’Allée Centrale all’aperto, sfidando il freddo parigino. Una distanza logistica che, sebbene dettata anche da esigenze organizzative e di cantiere, rende lecito qualche giustificato sospetto…”, si legge sul quotidiano romano,

La scelta del consumatore francese è dettata da più fattori. In primi il gusto. Ma non solo: il Prosecco perché costa molto meno, è adatto all’aperitivo e si presta alla preparazione di cocktail come lo Spritz. È un cambiamento anche culturale: le bollicine non sono più soltanto un prodotto da ricorrenze e celebrazioni, ma diventano una bevanda di consumo più frequente.