Il Cremlino minaccia l’Europa. L’Estonia chiude i confini con la Russia dal primo dicembre

“Se non ci sarà un accordo con l’Europa useremo la forza”: questa l’ultima minaccia di Mosca, secondo cui a ostacolare una possibile intesa con l’Ucraina sarebbe proprio l’opposizione dell’Europa. Intervistato dall’agenzia russa Vesti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che la Russia “dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l’Europa”. Dopodiché ha aggiunto che se l’Ue non vuole la pace, non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell’Ue.

Gli europei - ha proseguito - “semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo. Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti. Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. La domanda è se desiderino davvero la pace. Se così non fosse, tali discussioni sarebbero inutili”.​

Ieri Jared Kushner, uno dei negoziatori per gli Stati Uniti, ha scritto su X che “le parti comprendono che saranno necessari compromessi pratici per porre fine a questa guerra” e che “ora il nostro obiettivo è quello di facilitare il dialogo diretto tra Mosca e i partner europei”.

Intanto, l’Estonia prevede di chiudere tutti i valichi di frontiera con la Russia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna: “L’Estonia chiuderà tutti i valichi di frontiera con la Russia a partire dall’1 dicembre”, ha scritto sui social media. Il motivo, ha spiegato, è dovuto al tentativo di incendio, ieri sera, dell’azienda di difesa Threod Systems, per il quale Tallinn ha accusato Mosca di “tentato sabotaggio”.