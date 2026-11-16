Il vigile urbano che voleva fare strage di neri

Ripeteva a tutti che voleva uccidere «delle persone di colore». Un agente della polizia municipale di Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), sulla cinquantina, è stato arrestato sabato in tarda mattinata nel suo domicilio parigino. L’uomo, molto aggressivo e in stato di ebbrezza, si trovava nel giardino della sua abitazione quando ha minacciato di compiere un attacco terroristico di matrice razzista, prima di rientrare nel proprio appartamento, situato al primo piano.

Alcuni testimoni hanno subito allertato le forze dell’ordine, che dopo negoziati infruttuosi con l’agente hanno deciso di chiamare i rinforzi: la Brigata di ricerca e intervento (Bri), unità d’élite della polizia giudiziaria, è intervenuta poco dopo le 11.30 sfondando la porta d’ingresso dell’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo, al momento dell’irruzione, non ha opposto resistenza. Secondo quanto riportato dal Figaro, l’agente sarebbe un tiratore sportivo e nel suo appartamento è stata rinvenuta una pistola a salve di tipo Glock.

«Siamo davvero sbalorditi», ha dichiarato a BfmTv il sindaco di Choisy-Le-Roi Tonino Panetta. «Era un nuovo assunto, era lì da due mesi ma non era ancora del tutto operativo. Era ancora in periodo di prova», ha aggiunto il primo cittadino di Choisy-Le-Roi, assicurando che non farà più parte della polizia municipale del Comune. L’agente è attualmente in stato di fermo per «minaccia di morte a causa dell’appartenenza o della non appartenenza, reale o presunta, della vittima a un’etnia, una nazione, una razza o una religione», ha confermato la procura di Parigi al Figaro. I fatti si sono verificati a tre settimane dall’attentato di Trappes e La Verrière, dove un uomo di 39 anni, Kévin T., ha ucciso Pengo Bossio Wengy, un francese di colore, e ferito altre sette persone, di cui quattro in modo grave, di origine africana.