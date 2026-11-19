Qualcuno ha paragonato il vertice iniziato ieri a Shenzhen a una nuova Yalta, l’incontro del febbraio 1945 in cui le tre potenze uscite vincitrici della Seconda guerra mondiale - America, Russia e Inghilterra - si spartirono le zone di influenza del nuovo mondo. In effetti due dei tre protagonisti, America e Russia, sessantacinque anni dopo si confermano tali, con Trump al posto di Roosevelt e Putin a quello di Stalin.

La differenza sta nel terzo presente: non più l’Europa allora rappresentata da Churchill bensì la Cina. Aimè non si tratta solo di una suggestione, temo che la foto ricordo del vertice ben rappresenti lo stato dell’arte di dove sta andando il mondo.

L’Europa, detto in altre parole, non è più considerata una potenza mondiale, figuriamoci i suoi Paesi membri presi singolarmente. È vero che Shenzhen è un vertice tra Paesi dell’area asiatico-pacifica, ma è altrettanto vero che i tre parleranno anche e soprattutto di problemi e di interessi che riguardano molto da vicino l’occidente europeo e l’area del Mediterraneo, dall’Ucraina all’Iran, dal petrolio ai commerci globali. Cosa hanno America, Russia e Cina che l’Europa non ha o non ha più? Tante cose ma una decisiva per potersi definire “potenza”: sono attrezzate a difendersi da sole senza dovere chiedere aiuto o protezione a nessuno.

Hanno eserciti, hanno armamenti, tecnologia militare all’avanguardia, satelliti e quant’altro serva da deterrente nei confronti di male intenzionati. Si racconta che proprio a Yalta Churchill provò a perorare un desiderata del Papa con Stalin, e questi gli chiese: «Quante armate ha il Vaticano?». «Nessuna», rispose Churchill. «E allora chi se ne frega», sentenziò il russo. Un buon motivo per non inseguire Conte e compagni sulla via del disarmo totale che da semi irrilevanti ci porterebbe diritto nell’irrilevanza assoluta.