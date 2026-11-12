Leonardo Bertulazzi, la clamorosa fuga dai domiciliari dell’ex Br: ecco il video

La clamorosa fuga dell’ex Br Leonardo Bertulazzi dai suoi arresti domiciliari a Buenos Aires sarebbe proseguita a bordo di un camion verso il nordest dell’Argentina, tra le province di Corrientes ed Entre Rios. Questa versione viene rilanciata da alcuni media locali che hanno segnalato la realizzazione di un rafforzamento delle ispezioni della polizia stradale e di forti controlli nei terminal delle città di Resistencia, Corrientes e Paraná. Le autorità mantengono il più stretto riserbo e nel primo comunicato ufficiale emesso solo oggi dal ministero della Sicurezza dopo la fuga di Bertulazzi si afferma che “la magistratura sta indagando sulle circostanze della fuga” e che “il fascicolo è attualmente coperto da segreto istruttorio”.

“Nell’ambito del procedimento - si riferisce - sono state effettuate perquisizioni in luoghi riconducibili all’indagine, a seguito dell’analisi di dispositivi elettronici sequestrati. Tali misure mirano a reperire elementi probatori utili a ricostruire gli eventi e a favorire la cattura del fuggitivo”. Nella nota si ammette inoltre che il 74enne ex membro della colonna genovese delle Br è riuscito a manomettere la cavigliera elettronica, una circostanza che ha obbligato le autorità “alla luce di questo episodio, a realizzare una verifica complessiva e un esame approfondito del sistema di monitoraggio elettronico, al fine di accertare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi e rafforzare i meccanismi di controllo”.