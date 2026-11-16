Piccolo incidente per Papa Leone XIV, per fortuna senza conseguenze, durante il giro tra i fedeli alla messa presieduta alla spianata della Base aerea Las Palmas, l’ultimo appuntamento della sua visita in Perù. Alcuni fedeli in preda all’euforia, al passaggio dell’auto scoperta, hanno lanciato verso il Pontefice un piccolo oggetto, presumibilmente un braccialetto-rosario, che ha colpito Prevost vicino all’occhio.

Il Papa, dopo essersi portato una mano al volto, proprio nel punto in cui è stato colpito, non si è scomposto e ha proseguito il suo giro tra il milione e mezzo di persone che lo acclamavano. Non è la prima volta che accade una cosa del genere: di frequente, infatti, la folla di fedeli, in segno di omaggio, lancia magliette, pupazzi, sciarpe, verso il Pontefice. La maggior parte delle volte Leone, dimostrando ottimi riflessi, riesce ad afferrare al volo gli oggetti.

A tal proposito, è diventato virale un video di qualche giorno fa in cui il Papa, sempre a bordo della papamobile, durante il giro tra i fedeli, afferra al volo il rosario di una ragazza e dopo averlo benedetto, lo rilancia alla proprietaria.