Mosca e Crimea sotto attacco: cosa sta succedendo in Russia

Mosca e Crimea sotto attacco. Un raid notturno con droni ucraini ha provocato incendi in quattro impianti industriali nella città di Azov, nella provincia di Rostov. Colpito anche un deposito di carburante, provocando un grosso incendio. Kiev, nella notte, ha lanciato un vasto attacco contro Mosca.

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 1.336 droni ucraini ad ala fissa durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti nei cieli delle regioni di Tver, Belgorod, Brjansk, Kursk, Kaluga e Tula. Ulteriori intercettazioni sono state segnalate nelle regioni di Rjazan, Orel, Voronezh, Vladimir e Smolensk. Le operazioni di difesa aerea hanno interessato anche le regioni di Nizhny Novgorod, Rostov e Mosca, il territorio di Krasnodar e la penisola di Crimea. Il ministero ha inoltre riferito dell’abbattimento di droni ucraini sopra le acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

L’Ucraina ha “colpito” anche il ponte che collega la Russia alla penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014, limitando il traffico sulla struttura strategica. Lo ha annunciato il capo delle autorità locali nominato da Mosca. “Il nemico ha colpito il ponte di Crimea. Di conseguenza, il traffico sarà limitato, probabilmente fino a mezzogiorno”, ha scritto su Telegram Sergey Aksyonov non specificando se l’attacco abbia causato vittime. “Tutti i servizi necessari sono stati mobilitati per gestire la situazione ed è stato istituito un centro di comando operativo a Kerch”, la città della Crimea in cui termina il ponte, ha aggiunto. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha riferito che, durante la notte, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 1.336 droni ucraini in diverse regioni – inclusa quella di Mosca – nonché sopra il Mar Nero e il Mar d’Azov.

Dall’inizio dell’offensiva su larga scala in Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha più volte dichiarato che il ponte di Crimea – che in realtà comprende sia un ponte ferroviario che uno stradale – è stato bersaglio di attacchi ucraini.