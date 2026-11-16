C’è un momento, in ogni guerra lunga, in cui la soluzione più semplice sembra anche la più scandalosa. Non perché sia ingiusta, ma perché obbliga tutti a dire ad alta voce ciò che sanno già in privato.

Donbass in cambio della Nato è esattamente questo: l’uovo di Colombo della guerra in Ucraina. Tutti dicono no, tutti dicono che è uno scambio impossibile, sia da una parte che dall’altra. Da quella ucraina perché ha sempre posto come linea rossa non valicabile la cessione di parti del territorio, da parte russa perché ha sempre posto come linea rossa proprio l’entrata dell’Ucraina nell’Alleanza. Eppure, se le parti guardano in faccia alla realtà, è la via più semplice per arrivare all’accordo.

L’Ucraina non è abbastanza forte per cacciare i russi dai territori già persi. Dopo quasi quattro anni di guerra, di controffensive, di aiuti, il fronte si muove di metri, non chilometri. La Russia controlla circa l’80% del Donetsk e quasi tutto il Luhansk. Riconquistare quel che resta con le armi significherebbe anni di guerra, decine di migliaia di morti in più, e nessuna certezza di riuscirci.

La Russia, specularmente, non è abbastanza forte per impedire ciò che in fondo è già realtà. L’Ucraina in questo momento è già Nato. È il Paese più armato, più addestrato, più integrato con l’Alleanza che esista e che sia mai esistito.

Riceve intelligence, armi, addestramento, pianificazione. Manca solo l’articolo 5, manca solo il timbro formale. Pretendere di tornare a un’Ucraina neutrale e disarmata è un’illusione, come pretendere che Kiev riprenda Mariupol domani mattina.

I DUBBI POLACCHI

Da qui la semplicità brutale dello scambio: tu, Russia, ti prendi per iscritto quello che già controlli sul campo. Tu, Ucraina, ottieni per iscritto quello che già sei sul campo. Ognuno rinuncia a ciò che non può ottenere, ognuno ottiene ciò che non può perdere. È puro realismo. Prendere atto della realtà.

Ed è una soluzione che conviene anche agli alleati. Specie a quelli geograficamente più vicini, Polonia, Baltici, Romania. Per loro un’Ucraina nella Nato è protezione senza costi. Un’Ucraina nella Ue, invece, è concorrenza. Sarebbe il Paese più grande e più povero dell’Unione, divorerebbe fondi di coesione, fondi agricoli, metterebbe in ginocchio gli agricoltori polacchi, rumeni, ungheresi con grano e pollame a basso costo. La Nato non chiede di aprire il mercato agricolo, la Ue sì. Ecco perché a Varsavia e Vilnius la formula piace: Nato subito, Ue tra vent’anni, se mai.

I DUBBI UCRAINI E RUSSI

Eppure, proprio perché è semplice, è anche quasi impronunciabile. E qui cominciano i dubbi che già conosciamo a memoria perché puntualmente ripetuti a ogni tentativo di dialogo. Il primo è ucraino. Cedere formalmente il Donbass significa riscrivere la Costituzione, indire un referendum in piena guerra, dire a centinaia di migliaia di cittadini che la loro casa non è più Ucraina. Lo ha ripetuto in questi giorni Zelensky, nessun presidente può firmare una cessione territoriale senza essere accusato di tradimento. E senza garanzie vincolanti, la cessione non è pace, è solo una pausa in attesa della prossima aggressione per Kharkiv o Odesa. Il secondo è russo. Putin ha giustificato l’invasione proprio come guerra preventiva contro l’allargamento Nato. Accettare che l’Ucraina entri nell’Alleanza in cambio di un territorio che Mosca considera già suo, perché annesso nel 2022, sarebbe presentato in patria come sconfitta strategica. Scambiare un guadagno tattico con una perdita permanente al confine.

I DUBBI DI USA ED EUROPA

Il terzo è americano ed europeo. Chi garantisce che la Nato accetterebbe davvero? L’adesione richiede unanimità. Chi garantisce che l’articolo 5 varrebbe per un Paese che entra con una parte del territorio occupata? E chi paga la ricostruzione, chi mantiene un esercito ucraino forte e ben finanziato come chiede Zelensky?

È per questo che gli Stati Uniti, secondo quanto rivelato dallo stesso Zelensky dopo Abu Dhabi, hanno finora solo posto una domanda: «E se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?».

Non una proposta formale. Una domanda alla quale Zelensky non ha risposto un no definitivo, parlando di referendum e pacchetto completo. Putin non ha ancora detto un niet chiaro. Nessuno dei due leader può permettersi di rompere l’uovo per primo.