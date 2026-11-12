Sparatoria in centro a Washington: il bollettino è pesante. Ecco cosa è successo

È morta una delle cinque persone rimaste ferite in una sparatoria nel centro di Washington. Lo riportano i media statunitensi che citano la polizia locale. La sparatoria è avvenuta in una palestra a Logan Circle, quartiere alla moda della città a pochi passi dalla Casa Bianca. Dopo la sparatoria, il killer si è dato alla fuga e barricato in un appartamento, prima di togliersi la vita.

Il bollettino, comunque, è pesante. Un morto, una persona si trova in condizioni critiche e altre tre sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca di Washington. Il killer, identificato in prima battuta come “uomo bianco che indossa pantaloncini e felpa grigia”, sarebbe entrato nei locali della palestra Vida Fitness colpendo prima un uomo alle spalle, poi esplodendo altri colpi all’esterno sulla gente che scappava terrorizzata. Si è poi spostato in altre zone del quartiere, appiccando intenzionalmente incendi. Il killer ha poi trovato rifugio in un appartamento al settimo piano di un palazzo su 15th Street. I feriti, invece, sono stati trasportati in ospedale, ma uno non ce l’ha fatta. Identificato, è stato raggiunto dai negoziatori della polizia che hanno parlato con lui per un’ora. Poi è partito uno sparo. Entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita, con ferita da colpo d’arma da fuoco singolo alla testa”.