Trump, Putin e Xi, giovedì il primo vertice. Doccia gelata sull’Europa

Un momento storico, ma forse non decisivo: ci sarà il vertice tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin e la conferma arriva da Pechino.

Il presidente cinese incontrerà giovedì a Shenzhen il presidente russo e quello statunitense, dando vita al primo incontro in assoluto tra i tre leader. La conferma da parte di un portavoce del Ministero degli Esteri cinese fa seguito agli annunci di Mosca e della Casa Bianca. Il Wall Street Journal aveva riportato il mese scorso che Putin aveva proposto un incontro a tre nel tentativo di negoziare la fine della guerra in Ucraina, che dura da quattro anni.

Sebbene l’incontro tra i tre Paesi, a margine del vertice Apec di Shenzhen, sia senza precedenti, i leader hanno avuto incontri bilaterali nel corso degli anni. Xi ha incontrato Trump tre volte dall’ottobre dello scorso anno e più di 40 volte con Putin da quando è diventato presidente nel 2013. Trump e Putin si sono incontrati di persona in diverse occasioni, tra cui una visita del leader russo in Alaska nell’agosto del 2025.

“Per Xi, la sola capacità di portare Putin e Trump al tavolo delle trattative, in uno scenario da ‘primi tra pari’, gli garantirà un notevole vantaggio politico ancor prima dell’inizio dei colloqui”, ha affermato Peter Alexander, amministratore delegato di Z-Ben Advisors con sede a Shanghai. Trump è partito da Washington DC per un viaggio di quattro giorni in Asia che prevede anche una tappa nelle Filippine.

Nel trilaterale in Cina, Trump e Putin procederanno a “scambi approfonditi sulla preservazione della pace mondiale e la promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra grandi potenze, il che rivestirà un’importanza storica”, ha dichiarato durante un punto stampa la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. Tuttavia, secondo funzionari americani, Trump desidera affrontare la questione della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo e la guerra scatenata a fine febbraio da attacchi israelo-americani contro l’Iran, ma non la guerra tra Ucraina e Russia.

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha da parte sua indicato che, durante un recente incontro con Xi Jinping, il leader cinese aveva manifestato una certa “irritazione” all’idea che le discussioni trilaterali potessero evocare l’Ucraina. “Ha esplicitamente sottolineato che si tratta di un conflitto europeo in cui gli Europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato il capo di Stato tedesco al canale Ard. In materia di disarmo nucleare, la Cina insiste da tempo affinché gli Stati Uniti e la Russia riducano i propri arsenali nucleari prima che essa accetti di fare lo stesso.