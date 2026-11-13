Vladimir Putin sconvolge gli inviati americani: ecco la barzelletta dello zar

“Supponiamo che un imbroglione che ha costruito una casa fuori Kyiv venga convocato dagli investigatori che vogliono sapere da dove abbia preso i soldi. L’imbroglione risponde di averli presi dal comodino e gli investigatori a quel punto vogliono sapere come siano finiti tanti soldi nel comodino. L’imbroglione risponde: ‘li ha messi mia moglie’. Gli investgatori allora domandano da dove sua moglie abbia preso tanti soldi. ‘Glieli ho dati io’, risponde l’imbroglione. ‘E tu alllora da dove li hai presi?’, chiedono gli investigatori. ‘Dal comodino’”.

Vladimir Putin come il milgior Silvio Berlusconi, solo molto più macabro e minaccioso. Il Foglio ha svelato il contenuto della barzelletta che ha raccontato lo zar agli inviati americani Witkoff e Kushner. L’obiettivo di Putin era quello di spiegare quanto fosse complicato e improduttivo il dialogo fra europei e russi per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Ma ne ha anche approfittato per mandare un messaggio agli stessi americani.

Intanto il Cremlino ha cercato di smentire le voci che stanno circolando circa un’interruzione dei contatti tra lo zar e l’Ue. “Vladimir Putin non ha mai rifiutato i contatti con l’Unione Europea. Sono stati gli europei a interrompere il dialogo”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.