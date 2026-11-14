Zelensky: “Territori in cambio della Nato, chiederò al popolo di esprimersi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sollevato con Kiev l’ipotesi di un’adesione dell’Ucraina alla NATO in cambio del ritiro ucraino dal Donbass e della cessione di territori. Le affermazioni, rilasciate durante un incontro con la stampa nella capitale ucraina e riprese da Ukrinform, definiscono i contorni delle discussioni informali in corso con gli alleati occidentali. “Gli americani mi hanno chiesto: ‘E se l’Ucraina entrasse nella NATO, si ritirerebbe dal Donbass?’ È stata la prima volta che è stata formulata questa domanda”, ha affermato Zelensky, sottolineando al contempo che “l’Ucraina non si arrenderà e non cederà i propri territori ai terroristi”.

Il capo dello Stato ucraino ha spiegato che Kiev sta attualmente negoziando con i partner un pacchetto di sicurezza globale basato su garanzie concrete da parte di NATO ed Unione Europea, un esercito ucraino solido e adeguatamente equipaggiato, sostegni finanziari pluriennali e un piano sostenuto di ripresa economica (“Piano di Prosperità”). Zelensky ha chiarito che qualora la parte americana e gli alleati della NATO confermino ufficialmente una proposta definita nei dettagli, spetterà al popolo ucraino pronunciarsi: “Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della NATO, allora chiederò l’opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di decidere a mia sola discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili”.