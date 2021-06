Euro 2020, la Ue dichiara guerra al Regno Unito: "Niente finale a Wembley". L'Uefa che fa?

30 giugno 2021 a

Il Covid in Inghilterra sta creando grande ansia che inizia a toccare anche Euro 2020, considerando che le semifinali e la finale dell’11 luglio sono in programma a Wembley. I 20.479 contagi registrati martedì 29 giugno nel Regno Unito rappresentano un vero e proprio campanello d’allarme per l’Unione Europea, che vuole evitare il diffondersi della variante Delta oltre i confini inglesi soprattutto in questa fase di vaccinazione di massa.

L’Uefa ha fatto spallucce ai richiami della Ue facendo capire di voler rispettare il programma iniziale senza modificare le sedi già definite. Ma da Bruxelles lasciano intendere che le ultime tre gare della manifestazione si dovessero giocare a Londra nello stadio di Wembley con capienza di 60mila persone a partita, vorrebbe dire ammassare in cinque giorni ben 180mila tifosi. In campo inoltre potrebbe anche esserci l’Inghilterra se dovesse superare i quarti contro l’Ucraina a Roma (sabato 3 luglio), ma dovrà farlo senza tifosi al seguito non solo perché gli inglesi in arrivo in Italia devono rispettare un periodo di quarantena ma anche perché il Regno Unito non ha aderito al passaporto vaccinale.

"Disputare a Wembley tre gare non è una decisione innocente e andrà presa con cognizione di causa. Il Regno Unito limita la circolazione dei cittadini verso l’Europa e poi apre lo stadio a sessantamila persone“, ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, Anche Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova, si è detto contrario a giocare a Wembley: ": Sulla fase finale dell’Europeo a Londra bisognerebbe riflettere, soprattutto sulla capienza. La variante Delta ha una capacità di trasmissione esplosiva. Se non vogliamo farci del male, dobbiamo rivedere questa situazione“. La soluzione definitiva potrebbe essere quella di spostare le semifinali a Monaco e Roma mantenendo la finale a Wembley, ma l'Uefa non ha fatot sapere nulla in merito.

