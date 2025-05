L'Unione europea è ormai ridotta a una illusione ottica

Un’illusione ottica. Anzi, peggio: una serie di orpelli pomposi e decorativi, dalla bandiera all’inno. Più – quello non manca davvero – un pesantissimo catafalco burocratico, dal mastodontico apparato della Commissione passando per un Parlamento che ha due sedi tra Bruxelles e Strasburgo ma (quasi) zero poteri.

Ecco, la grande retorica dell’Ue è ridotta a questo, con rispetto parlando: tutti fanno finta che esista, non mancano mai altissimi elogi formali, ma nella sostanza l’Ue non esiste più. Sopravvive - appunto - come illusione ottica, come costo per i contribuenti e insieme come finzione visiva (in questo caso: come fictio giuridica e istituzionale), ma nei fatti non ci crede più nessuno.

Non ci credono gli eurocritici, e questo è perfino ovvio. Ma non ci credono più nemmeno gli eurolirici, i dogmatici della religione europeista. Prendi Emmanuel Macron: palesemente, si muove e parla come se l’Ue non esistesse più, e come se l’unico obiettivo fosse (e infatti per lui lo è) riaffermare la grandeur francese, anche usando la carta nucleare come fattore per una mini-egemonia in Europa. Non ci crede nemmeno il neocancelliere tedesco Merz, tutto impegnato tra Parigi e Varsavia, in una logica di geometrie di politica estera tutte concepite in chiave di centralità tedesca.