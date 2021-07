Immigrazione, insospettabile cannonata: "Perché di questa Europa mi vergogno", parla mister Pd

06 luglio 2021 a

a

a

"Continuiamo a vedere morti nel Mediterraneo, sull'Ocean Viking ci sono 572 persone che aspettano di essere portate a terra. E l'Ue dice che l'individuazione dei porti di sbarco non è di sua competenza: ma l'Europa non può più continuare a voltarsi dall'altra parte". Pietro Bartolo, ex medico a Lampedusa, e ora europarlamentare nelle liste del Pd. "Mi vergogno perché l'Italia e l'Europa non si stanno dimostrando capaci di ospitare quattro gatti. Perché sono quattro gatti Non riusciamo a metterci d'accordo su 572 persone. E anche se fossero 5.700 o ventimila, potremmo accoglierle senza sforzi, liberando i campi in Libia dove avvengono torture e violenze, rispettando la legge del mare e i diritti umani che stanno alla base dei valori Ue", accusa Bartolo.

Migranti: Bartolo, 'interdetti da Draghi, chiarisca posizione governo'

"Si tratta di un fenomeno strutturale che non finirà oggi e che va affrontato sedendosi attorno a un tavolo con intelligenza, lungimiranza e umanità. Invece stiamo facendo il contrario, prima con il regolamento di Dublino e ora con questo Patto che ripercorre la stessa strada fallimentare. I commissari hanno presentato un piano per assecondare le richieste di quei pochi Stati che dettano legge. Un piano che, come Dublino, parla solo dei richiedenti asilo e non dei migranti economici, che per l'Europa vanno rimandati a casa", svela Bartolo.

Salta la diretta di Rete4, Terni in piazza Bartoli: "Vogliono nascondere realtà scomode"

"Il problema è che in Europa anche chi avrebbe diritto all'asilo spesso non può presentare la domanda perché viene respinto. Lo fa l'Italia con la Slovenia, la Spagna a Ceuta, la Grecia. L'Ue ha creato una fortezza che rende impossibile esercitare questo loro diritto. Servirebbe una missione navale europea, invece nel Mediterraneo si speronano le barche con a bordo delle persone. Lavorare sulla dimensione esterna sarebbe l'ideale se servisse veramente a far crescere i Paesi di origine, a creare lì migliori condizioni di vita o ad aprire canali per la migrazione legale. Invece la dimensione esterna viene intesa solo per pagare i Paesi di origine e di transito affinché controllino le frontiere. Ma così non risolveremo mai nulla", conclude Bartolo.

Video su questo argomento Il Pd non si smentisce e ai tempi del virus pensa ai migranti: l'ultima provocazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.