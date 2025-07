Ue, si ricorda delle regole soltanto per le banche italiane

A distanza di 24 ore dalla dura lettera inviata dal Dg Comp, l’esecutivo comunitario, al governo, il clima resta ancora incandescente. E se il governo ha fin da subito assicurato che «risponderà, con spirito collaborativo e costruttivo, ai chiarimenti richiesti dall’Europa, così come già fatto dinanzi al Tar, nei termini e con motivazioni ritenute già legittime dai giudici amministrativi», da Bruxelles per ora non hanno replicato. Restano, però, le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore per cui la Commissione Ue, in via preliminare, ha precisato che «ciascuna delle prescrizioni contenuta nel decreto sia incompatibile coi principi generali e le altre disposizioni del diritto della Ue». In più ha già avvertito che «ci potrebbe essere il rischio di una revoca del Dpcm su Unicredit». E ieri sono arrivati anche altri dettagli.

Nella lunghissima “lettera” di ben 56 pagine, non proprio una semplice richiesta di chiarimenti, la Commissione contesta non solo che il Dpcm non le è stato mai notificato, ma anche che «ciascuna» delle prescrizioni imposte appare in violazione del diritto europeo. Principalmente quello che prevede la libera circolazione dei capitali. Tranne il capitolo Russia, su cui Bruxelles ritiene che debba essere la Bce a decidere. La stessa Bce che in tre annidi guerra non è riuscita ad ottenere che Unicredit uscisse dal mercato russo e non acquistasse i suoi bond, addirittura cresciuti di valore.

Una puntigliosità, quella della Commissione, che non può non stupire per la sua selettività. Nei mesi scorsi, infatti, più di un governo europeo si è scagliato contro operazioni finanziarie sulle proprie banche senza che nessuno a Bruxelles battesse ciglio. In Spagna nessuno si è intromesso sullo stop del premier Sanchez alle nozze tra BBVA e Salabell. Grazie ad una norma nazionale, non contestata dalla Ue, l’esecutivo ha imposto che la fusione operativa non avverà prima dei prossimi 3 anni. Congelando, e di fatto facendo saltare, un’operazione che avrebbe dato vita a un gigante da 27 miliardi di valore di Borsa.