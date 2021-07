Variante Delta, l'Europa "boicotta" la Grecia: "Ecco perché dovete evitare le isole", panico tra i turisti

31 luglio 2021 a

La variante Delta rischia di rovinare le vacanze di chi vuole godersi le spiagge e i locali di Mykonos, Ios e altre isole greche, colpite dalla nuova ondata del virus. La Grecia ha così dispiegato maggiori forze di polizia a Mykonos e Ios, dove sono aumentati proprio i casi di Covid. "Solo a Mykonos sono state inviati 186 membri forze dell’ordine rispetto ai 56 dell’anno scorso, mentre altri 30 agenti sono stati dispiegati a Ios, con l’obiettivo di controllare che nelle discoteche e nei locali vengano rispettate le regole anti Covid", rivela il Corriere della Sera.

Il timore è che i titolari e i gestori dei locali non rispettino né facciano rispettare le misure di sicurezza. La decisione di aumentare le forze dell'ordine arriva dopo l’allarme lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha contrassegnato le isole greche dell’Egeo meridionale in rosso scuro sulla sua mappa Covid-19 dopo un aumento delle infezioni. Il Centro sconsiglia i viaggi non necessari.

Il viceministro della Protezione civile, Nikos Hardalias, ha riferito "che le due isole sono a un passo da nuove restrizioni, mentre preoccupa anche la situazione nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi». Il ministro del Turismo Haris Theoharis ha parlato "di due diverse tendenze. Mentre gli hotel e i locali per famiglie stanno implementando diligentemente i protocolli, c’è più congestione nei bar, specialmente tra i più giovani. In Grecia, dove il turismo rappresenta quasi il 25% del Pil. La Grecia non è l’unico Paese europeo a fare i conti con la Delta. "Limiti ai viaggi e agli spostamenti sono nelle agende anche di Germania, Francia e Inghilterra", conclude il Corriere.

