Grecia, la stretta del governo: "Arrestato ogni migrante che entra illegralmente"

Terremoto sul fronte della gestione migratoria nel Mediterraneo. A sparigliare le carte e a scegliere una linea durissima è la Grecia. "Procediamo alla sospensione, per tre mesi, dell'esame delle domande di asilo per coloro che arrivano in Grecia dal nord Africa con le imbarcazioni. Tutti gli immigrati che entrano illegalmente nel Paese saranno arrestati e trattenuti": lo ha dichiarato il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo in parlamento. Mitsotakis ha aggiunto che la situazione di emergenza a Creta, dove sono aumentati gli sbarchi, "richiede misure straordinarie". Lo riporta Kathimerini. Una mossa che di fatto potrebbe suonare come un monito per tutti i migranti irregolari che si mettono in viaggio verso il Paese ellenico. E le partenze dalla Libia verso la Grecia negli ultimi giorni sono cresciute. Da qui la risposta del governo di Atene.