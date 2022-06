Tagadà, Federico Rampini spiega perché l'Europa non esiste: "Una flotta militare nel Mar Nero..."

04 giugno 2022 a

L'allarme rosso lo suona Federico Rampini, la firma del Corriere della Sera che al centesimo giorno di guerra fa il punto a Tagadà, il programma del pomeriggio di La7 condotto da Tiziana Panella. Al centro del dibattito la crisi economica, l'inflazione, i prezzi che schizzano alle stelle, con il blocco del grano che potrebbe causare carestie a livello globale,

E secondo Rampini, il progetto di Vladimir Putin, in sintonia con la Cina di Xi Jinping, è proprio questo. "Un attacco all'Occidente. Bisogna averlo chiaro, così come bisogna capire che Putin e Xi Jinping sono convinti che noi non ci difenderemo fino all'ultimo, perché non ne siamo più capaci", spiega Rampini.

Dunque, l'editorialista suggerisce la sua strategia, ben più marcata ed offensiva. "È ora che si affacci sul Mar Nero una flotta militare europea con navi italiane, francesi, tedesche e spagnole per essere pronti a intervenire nello sminamento delle acque perché gli ucraini si fidano di noi e ci darebbero la mappa degli ordigni nel Mar Nero che impediscono il trasporto di materie prime come grano e mais. Questo dimostrerebbe che l'Europa esiste", conclude un caustico Federico Rampini.

