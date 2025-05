Ue, ecco chi sono i tiranni mascherati che comandano a Bruxelles

Come in un gioco di enigmistica elementare e ultrasemplificato, è sufficiente unire i puntini per ottenere la visione del quadro d’assieme. In Francia, i magistrati condannano Marine Le Pen in modo assai discutibile (se il criterio applicato a lei fosse esteso a tutti gli eurodeputati, se ne salverebbero pochini), ma soprattutto le irrogano subito – e non erano affatto obbligati a farlo – la sanzione accessoria dell’ineleggibilità. Priorità: buttarla fuori dalla possibilità di candidarsi. In Romania, a due riprese, viene fatto fuori dalle elezioni Calin Georgescu: prima con l’accusa fumosa di fantomatiche ingerenze esterne, e poi – in seconda battuta – senza nemmeno specificare perché, con un cosiddetto “voto di coscienza” della commissione elettorale.

E adesso si arriva in Germania dove, come Libero vi ha raccontato ieri, una struttura interna all’apparato dei Servizi ha appiccicato addosso a AfD l’etichetta di forza estremista. I media giustificazionisti si affrettano a precisare che ora non è scontata la messa fuori legge di quello che è oggi il primo partito tedesco (come se la sola prospettazione di quella ipotesi pazzesca fosse la cosa più normale del mondo), e relegano a dettaglio di cronaca il fatto che già adesso, in forza di questa classificazione, i dirigenti di quel partito possano essere oggetto di penetranti registrazioni audiovideo da parte degli apparati di sicurezza, i quali potranno anche avvalersi di “informatori” interni. Un armamentario degno della Stasi. Si badi bene: stiamo parlando della formazione per cui ha votato un tedesco su cinque a febbraio scorso, e per cui oggi voterebbe un tedesco su quattro.