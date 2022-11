Meloni-von der Leyen, sorpresa a Bruxelles: le voci dall'incontro

04 novembre 2022 a

A Bruxelles Giorgia Meloni contro ogni aspettativa ha trovato un feeling particolare non solo con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ma anche con la più algida e scettica Ursula Von der Leyen. Toni cortesi e familiari, addirittura amichevoli, tra il terzetto al femminile, riporta il Messaggero in un retroscena sugli incontri di ieri 3 novembre della nostra presidente del Consiglio nel giorno del debutto in Ue. La Meloni, insomma, ha fatto subito una buona impressione. "Sono molto incoraggiata dalla nostra conversazione", ha detto alla fine Metsola. Meloni ha "le idee molto chiare: mi ha confermato che l'Italia resto al centro dell'Ue. Possiamo agire uniti per le sanzioni alla Russia, gli aiuti all'Ucraina e sul caro energia".

Ma la vera sorpresa è stato il feeling con la Von der Leyen, soprattutto dopo quel gelo che a Roma avevano sentito da parte della Commissione dopo il boom di Fratelli d'Italia. Del resto Giorgia Meloni aveva detto durante la campagna elettorale che voleva rivedere il Pnrr e a Bruxelles avevano subito storto il naso. Inoltre non era affatto stata gradita quella frase - "La pacchia è finita" - rivolta proprio all'Europa. Ieri però c'è stato un vero e proprio disgelo.

Peraltro la Von der Leyen si è scusata con la premier italiana per essere arrivata con mezz'ora di ritardo al loro appuntamento. Un ritardo dovuto al maltempo che ha rallentato il decollo del suo aereo, un contrattempo insomma, "fuori dal suo controllo", ha detto il portavoce di Ursula: "La presidente è un'ospite educato e cortese, che riconosce e comprende l'importanza del protocollo". Da parte sua la Meloni non si è certo offesa: "Nessun problema". Poi in serata le parole di rito ma non troppo di Ursula: "Grazie Giorgia Meloni per il forte segnale lanciato con la tua visita alle istituzioni europee nel tuo primo viaggio all'estero. È stata una buona occasione per scambiare opinioni su temi critici, dal sostegno all'Ucraina al Next Generation Eu".