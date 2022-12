Salvini fa sul serio, l'incontro che può cambiare tutto: chi è questa donna

05 dicembre 2022 a

L'incontro è avvenuto nella prima sonnacchiosa domenica di dicembre, quando il pensiero degli italiani era rivolto ad altro. Ma Matteo Salvini si sta muovendo pesantemente in Europa per mettere a segno il primo colpo grosso da ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Il leader della Lega, nonché vicepremier del governo Meloni, è volato a Bruxelles per il Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’Unione Europea ma prima ha incontrato per una cena di lavoro, ospitata dall’Ambasciatore Verrecchia, la Commissaria ai Trasporti Adina Valean. Salvini e Valean si erano già parlati a fine ottobre, pochi giorni dopo il Giuramento del governo.

In un clima estremamente cordiale, fanno sapere fonti Lega, Salvini ha ribadito l’importanza di costruire percorsi condividisi per ridare slancio alle politiche di trasporto Ue, rinnovando la determinazione del nostro governo a concretizzare i tanti progetti infrastrutturali di interesse europeo. Tra questi, in prima fila, il Ponte sullo Stretto.

A questo riguardo la commissaria Valean avrebbe confermato come la Commissione europea sarebbe "onorata" di aiutare concretamente l’Italia nell’avvio dei lavori, a patto che siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Tra le altre cose, Valean ha ringraziato l’Italia per il supporto ai "Corridoi di Solidarietà" Ue per l’Ucraina e ha confermato l’attenzione della Commissione sul tema del traffico al Corridoio del Brennero e sul completamento della TAV Torino-Lione e del Tunnel di Base del Brennero. Insomma, come suggerisce con titolo perentorio Dagospia, "Questo Ponte s'ha da fare".