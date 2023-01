Ursula von der Leyen? "Cosa c'è dietro ai suoi sorrisi": Meloni, attenta...

11 gennaio 2023 a

L’incontro a Roma tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen si è svolto in un clima cordiale. Addirittura si sono scambiate sorrisi convinti, con lo staff di Palazzo Chigi che ha espresso soddisfazione per alcuni concetti espressi dalla presidente della Commissione europea. Lo scambio di vedute ha riguardato soprattutto il tema dei migranti, con la premier che ha strappato una promessa dalla von der Leyen.

Quest’ultima si è infatti impegnata a fare “di tutto per arrivare a dei principi condivisi da tutti gli Stati membri”. Un’apertura che ovviamente è stata registrata positivamente dalla Meloni, che per la presidente della Commissione europea può diventare una preziosa alleata. Stando a quanto riporta La Stampa, diverse fonti assicurano che il piano della von der Leyen è di candidarsi per un secondo mandato. Quindi quella di Roma sarebbe stata una “tappa fondamentale” del suo “tour elettorale”. La presidente sta infatti sondando il terreno per capire quanto ampio sarebbe il sostegno dei governi nei suoi confronti.

In questo senso la Meloni può diventare cruciale, tanto che La Stampa la descrive come “corteggiatissima” dalla von der Leyen, ricoprendo anche il ruolo di presidente del gruppo dei conservatori e riformisti: “Si è appena insediata e la solidità elettorale della coalizione che la sostiene potrebbe garantire un forte sostegno in vista dell’assegnazione delle cariche di vertice nel 2024”.