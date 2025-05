Luciana Littizzetto spianata così: "E quando avevi le scarpe in testa?"

Luciana Littizzetto si è attirata diverse critiche dopo l'ennesimo attacco a Giorgia Meloni. Il volto - insieme a Fabio Fazio - di Che Tempo Che Fa aveva lanciato un'invettiva pesante contro la leader di Fratelli d'Italia. "Meloni, non una donna con il piede in due scarpe, bensì un millepiede in un negozio di Scarpredonia".

La dichiarazione della comica torinese è stata intercettata dall'account social di Atreju - la festa di Fratelli d'Italia -, che su X ha postato una risposta definitiva: "I tuoi leader di sinistra le scarpe se le facevano mettere in testa". E poi ancora: "Cara Luciana, hai nostalgia dei tuoi amici di sinistra e di quando si facevano mettere le scarpe in testa?".

Non è la prima volta che in questa settimana Luciana Littizzetto ha attaccato Giorgia Meloni. Leggendo l'ultima letterina di Che Tempo Che Fa aveva detto: "E grazie anche a Giorgia Meloni, trumpiana con Trump, europea con l’Europa… orba con Orban!". Infine, il solito attacco a Matteo Salvini: "Grazie a Salvini. L‘uomo dei Trasporti che sta rendendo le ferrovie così lente da farci sognare di nuovo il calesse: la barca a remi e le biciclette di inizio novecento, quelle con le ruotone grandi davanti usate da Buster Keaton!”.