Non è l'arena, furia-Giletti dopo la strage: "Un solo responsabile, la Ue"

"C'è un unico responsabile e si chiama Europa". Massimo Giletti ha aperto la puntata di Non è l'Arena raccontando quanto successo a largo della costa di Crotone, dove, a causa dell'ennesimo naufragio hanno perso la vita circa 62 migranti, ma il numero delle vittime è destinato ad aumentare Nell'editoriale di apertura il giornalista ha raccontato di quanto ha visto con i suoi occhi in Iran, nel Kurdistan. "Era il periodo della guerra dell'Isis", ricorda Giletti. "Poi tutto il mondo si è fermato perché su una spiaggia turca si era visto il corpo di un bimbo di cinque anni. Oggi sulle nostre spiagge rivediamo la stessa scena, con altri bambini", commenta amareggiato.

Una pausa poi Giletti punta l'indice. "Per me c'è un unico responsabile che si chiama Europa", sentenzia il giornalista. Perché è inaccettabile che un problema del genere - che non si può lasciare solo nelle mani del nostro Paese - venga continuamente spostato in là dai Paesi europei". "E questo", conclude Giletti, "dobbiamo avere il coraggio di dirlo con forza".