Ursula von der Leyen, schiaffo della Johansson: fa la calza mentre lei parla

Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen non deve aver attirato l'attenzione di Ylva Johansson. Anzi, la commissaria europea svedese deve essersi parecchio annoiata di fronte alle parole del presidente della Commissione. Non a caso è stata ripresa mentre lavora a maglia. Per lei non è la prima volta che viene immortalata mentre lavora con l'uncinetto durante una sessione dell'Europarlamento. Una vera passione per la commissaria agli Affari interni che nel 2020 raccontò sui social. Qui ammise di aver regalato a tutti i suoi collaboratori dei calzini di lana da lei stessa realizzati.

Insomma, il discorso in vista delle Europee non deve aver fatto breccia nel cuore della socialdemocratica svedese che, invece di ascoltare, ha ben pensato di fare altro. D'altronde quella di Ursula von der Leyen è apparsa come un'incursione nella campagna elettorale. Seppur tra le righe la numero uno della Commissione sembra aver dato indicazioni di voto. Se ne sono accorti gli esponenti di Fratelli d'Italia che non sono rimasti a guardare.

"Presidente Von der Leyen, abbiamo ascoltato una sorta di manifesto elettorale. In parte condivisibile, in parte no, in parte in estremo ritardo", ha affermato il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. Le parole di Von der Leyen? "Tra gli elettori ci saranno milioni di elettori per la prima volta, i più giovani dei quali sono nati nel 2008. Mentre si troveranno in quella cabina elettorale, penseranno a ciò che conta per loro. Penseranno alla guerra che infuria ai nostri confini. O l’impatto del cambiamento climatico distruttivo. Su come l’intelligenza artificiale influenzerà le loro vite. O delle loro possibilità di ottenere una casa o un lavoro negli anni a venire".