Libertà di stampa, se solo ai progressisti è concesso parlarne

In Europa se la cantano e se la suonano... E questa non è certo una novità. Eppure a Bruxelles c’è chi riesce ogni volta a cadere sempre più nel ridicolo. Immaginate organizzare un’audizione sulla libertà di stampa e censurare chi è voce sgradita. Avete letto bene. Nella “democratica” Unione Europea - non nella Cina di Xi Jinping o nella Corea del Nord di Kim Jong-un -la Commissione Libe (quella che si occupa di giustizia e libertà civili, ndr) ha deciso che verranno ascoltati soltanto il direttore di Fanpage Francesco Cancellato e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci per discutere dello stato dell’informazione in Italia. Insomma, come chiedere alla Schlein di relazionare in merito all’operato del governo Meloni. Ma tant’è, siamo in democrazia e le voci critiche fanno parte del gioco.

Peccato che - grazie a Dio - nel nostro Paese c’è chi la pensa in modo diametralmente opposto rispetto a Cancellato e Ranucci. Proprio per questo, affinché in audizione fossero ascoltate posizioni differenti, il copresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti ed eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, aveva proposto di aggiungere al panel degli intervistati di oggi il nome del direttore del Tempo Tommaso Cerno e quello della presidente dell’associazione Giornaliste Italiane Paola Ferazzoli. Candidature prese, analizzate e buttate nel cestino dalla presidente del gruppo di monitoraggio che si occupa dello stato di diritto, la belga di Renew Europe (il gruppo dei liberali vicini a Macron) Sophi Wilmès. Alla faccia della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione. Concetti che, evidentemente, vengono riproposti solo quando fa più comodo. Inutile quindi stupirsi se, come già successo lo scorso anno, da queste Commissioni vengano prodotti dossier che rilanciano fantomatici allarmi democratici nel nostro Paese.