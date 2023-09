Paolo Gentiloni? Perché la sinistra ha gettato la maschera

18 settembre 2023 a

Continua a far discutere il caso di Paolo Gentiloni, che ha riacceso il dibattito sul ruolo dei commissari europei e sul loro rapporto con i Paesi di provenienza. Da quando Gentiloni ha fatto pressioni all’Italia per accettare l’accordo sul nuovo Patto di stabilità, si sono verificati momenti di tensione sfociati con le accuse da parte del governo di Giorgia Meloni di non parteggiare per il nostro Paese. Andrea Venanzoni analizza il caso di Gentiloni e, più in generale dei commissari europei, il cui ruolo diventa fin troppo politico.